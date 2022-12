Calcio a 5: la Feldi Eboli passa il turno di Coppa Divisione

Coppa della Divisione 2022/2023. Bilancio positivo per la Feldi Eboli. La formazione di Samperi si impone per 2-9 sul campo del Sammichele.

Coppa Divisione: Feldi Eboli subito avanti

Per la Feldi Eboli si mette subito in discesa la partita. Guilhermao nei primi due minuti di gara firma una doppietta. Il Sammichele accorcia con Davila ma a metà primo tempo è Fantacele a fissare il punteggio sul 1-3. Ancora Guilhermao, poi, prima firma la sua tripletta e poi serve a Venancio la palla che vale il risultato di 1-5 al termine del primo tempo.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo cambia poco con Guilhermao che fa ciò che vuole in campo realizzando un’altra doppietta. Le volpi tirano un po’ i remi in barca e Samperi concede spazio a chi gioca meno. Da registrare anche gli esordi di altre giovani volpi, Panico e Sansone.

Nonostante i ritmi più compassati i rossoblù trovano anche la rete dell’1-8 firmata Vincenzo Caponigro e nel finale la rete di Selucio. In mezzo c’è spazio per la seconda rete personale di Davila. Punteggio finale 2-9.

Le volpi della Feldi Eboli accedono così ai quarti di finale di Coppa della Divisione dove affronteranno il Meta Catania. Sarà una sfida nostalgica per il tecnico dei rossoblù Salvo Samperi, ma il mister della Feldi Eboli ha la chiara intenzione di arrivare fino in fondo alla competizione e non farà sconti a nessuno.