Addobba la tua vetrina o la tua abitazione per Natale, in palio uno sconto sulla Tari: ecco come

Addobba la tua vetrina o la tua abitazione per Natale, in palio uno sconto sulla Tari: ecco come Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12:00 del 12 dicembre