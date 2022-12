Eboli, Francesco Marotta si laurea campione internazionale World DanceSport Federation di danze latine categoria Junior2

Francesco Marotta di Eboli e Alessia Vorzillo di Mugnano di Napoli, hanno appena quindici anni ma nel medagliere agonistico personale già numerosi riconoscimenti conquistati in Italia e in Europa inseguendo un sogno che li vede protagonisti come coppia di ballerini.

Un riconoscimento prestigioso per due giovanissimi ragazzi che mettono anima e cuore nello sport

E l’ultimo riconoscimento in ordine di tempo arriva nelle scorse ore da Rimini, con la conquista del gradino più alto del podio al World DanceSport Federation, una competizione sportiva che vede scendere in pista i migliori ballerini di disciplina.

Francesco e Alessia, allenati da Veronica Tammaro e Alessandro De Sio, all’inizio del mese di novembre si sono classificati primi in Bulgaria al Campionato internazionale World Federation Sportive Dance e per un sogno che continua, il nuovo riconoscimento conferma quanto la dedizione, i sacrifici e lo studio paghino sempre nella vita.

Emozione e soddisfazione è stata espressa dai Maestri di ballo ma anche dagli addetti ai lavori

Intanto si prosegue con studio e sacrifici perché a gennaio Francesco e Alessia saranno impegnati con il Campionato Assoluto, una nuova competizione che vedrà la coppia di giovani ballerini alla conquista del gradino più alto del podio.