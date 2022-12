Capaccio Paestum si prepara al Natale

Il mese di dicembre è noto per la magia del Natale, la festa tanto attesa da adulti e bambini.

La città di Capaccio Paestum inaugurerà la stagione natalizia l’8 dicembre alle ore 18:00.

Appuntamento l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale

Per l’occasione saranno accese le luminarie e l’albero di Natale, situato in viale della Repubblica. Le vie della città si illumineranno, creando una meravigliosa atmosfera.

La magia natalizia proseguirà dall’8 dicembre al 6 gennaio presso il Next (Ex-Tabacchificio Cafasso), dove inizierà la seconda edizione del Paestum Christmas Experience.

La magia del Natale per grandi e piccini, ecco cosa si potrà fare nella Città dei Templi

L’evento permetterà alle famiglie di entrare in un villaggio in festa e vivere una fantastica esperienza attraverso aree tematiche, giochi, sorprese e spettacoli. La città dei Templi vi accoglierà in un mondo tutto da scoprire con l’augurio di trascorrere le feste in armonia.

(Articolo di Ludovica Monzo)