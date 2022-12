Promozione, weekend amaro per le capaccesi. Sconfitto anche il Sapri

Vengono sconfitte tutte e tre le squadre capaccesi, mentre in vetta continua la lotta per stabilire chi vincerà questo campionato, infatti la classifica racchiude otto squadre in sei punti.

La Calpazio viene sconfitta in casa dalla capolista S.C. Victoria Marra con il risultato di 1-3, partita equilibrata decisa dagli episodi.

Dopo due vittorie consecutive cade di nuovo la Poseidon sul campo difficile dell’Atletico San Gregorio, risultato largo e sconfitta pesante per la compagine capaccese, 5-1 il finale.

Sconfitta di misura anche per l’Herajon contro una diretta concorrente per la salvezza il Nocera Superiore, decide la sfida il goal di Squitieri.

Nello scontro salvezza tra Real Palomonte e Sapri, ha la meglio la squadra di casa del Real per 1-0, tre punti vitali ai fini della permanenza in promozione.

Risultati

Atletico San Giorgio 5 – Poseidon 1

Calpazio 1 – Victoria Marra 3

Centro Storico Salerno 3 – Sant’Egidio 3

Sarnese 3 – Faiano 1

Herajon 0 – Nocera Superiore 1

Sangiorgese 2 – Temeraria San Mango 1

Pontecagnano 0 – Sanseverinese 1

Real Palomonte 1 – Sapri 0

Classifica

Victoria Marra 26

Sangiorgese 25

Centro Storico Salerno 23

Pontecagnano 23

Faiano 22

Calpazio 20

Temeraria 20

Sanseverinese 15

Nocera Superiore 15

Herajon 13

Sapri 13

Sant’Egidio 12

Sarnese 11

Poseidon 9

Real Polomonte 9