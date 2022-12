Puc di Sala Consilina, ok della minoranza: ”purché si approvi in tempi brevi”

“Voteremo il Piano Urbanistico Comunale senza se e senza ma, ma per farlo l’amministrazione comunale deve portarlo in Consiglio Comunale. Non c’è più tempo da perdere, visto che se ne parla orma dai quasi 10 anni e il Piano Regolatore Generale attualmente in vigore risale a circa 40 anni fa”.

Ad annunciarlo è stato nella giornata di ieri il consigliere comunale di opposizione Mimmo Cartolano, capogruppo di “SaleSi” nel corso delle conferenza stampa di fine anno che si è svolta nella nuova sede inaugurata ieri mattina in Piazza Umberto I.

Puc Sala Consilina: la posizione della minoranza

“Io non capisco come mai non si arriva alla presentazione in consiglio comunale di questo strumento urbanistico fondamentale per la crescita del nostro paese – sottolinea Cartolano – abbiamo fatto anche un incontro nei mesi scorsi proprio per discutere del PUC e abbiamo chiesto di portarlo in consiglio quanto prima, ci siamo poi riuniti tra di noi e abbiamo deciso, dopo una lunga discussione che voteremo a favore del Piano Urbanistico senza muovere alcuna contestazione, ma deve essere portato in consiglio comunale al più presto perché di tempo ne è già stato perso molto. Posso anche anticipare che a votare a favore non saremo solo noi di Salesi ma anche il consigliere di opposizione Alessandro Carrazza rappresentante di “Progetto Sala”. Di fatto quindi ci sarà una approvazione all’unanimità a meno che qualcuno della maggioranza, viste le liti intestine che sono venute fuori nelle ultime settimane, non deciderà di votare contro”.

Lo strumento urbanistico in vigore

Il Piano Regolatore Generale del Comune attualmente in vigore è stato approvato nel 1984, nel 2016 con una delibera di Consiglio Comunale, allora a ricoprire la carica di Sindaco era Gaetano Ferrari, fu nominato il responsabile del procedimento ed il progettista dal PUC.