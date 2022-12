Oroscopo Paolo Fox 5 dicembre, ecco le previsioni per l’inizio settimana

Ci siamo, lunedì è alle porte. Il weekend scorre sempre troppo velocemente. Pronti per iniziare una nuova settimana? Come sempre vi lasciamo le previsioni del nostro amato Paolo Fox. Cosa ci riserveranno gli astri?

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Cari Ariete, la settimana che si sta aprendo sarà per voi molto altalenante dal momento che alcune giornate non porteranno ai risultati per i quali avete tanto lavorato. Altre si. E su quelle dovrete concentrarvi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore non tutto è andato come avevi preventivato e ti è rimasto un po’ di amaro in bocca. In questi giorni presta maggiore attenzione alle uscite, ultimamente le spese sono state tante.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore torna ad essere protagonista nella tua vita, soprattutto se nell’ultimo periodo ci sono stati problemi. Sul lavoro non è il momento di fare scelte azzardate.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ultimamente sei un po’ irrequieto se con il partner c’è qualcosa che non va è sempre bene parlare. Sul lavoro sono in arrivo interessanti novità, favoriti i contatti con altri città.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore cerca di evitare discussioni soprattutto se hai a che fare con una persona del segno dell’Ariete, della Bilancia o del Cancro. Sul lavoro tra oggi e domani molti nodi verranno al pettine.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cielo interessante per coloro che desiderano riscoprire delle emozioni autentiche, favoriti gli incontri per i single. Sul lavoro in arrivo delle risposte, una tua richiesta verrà accolta.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore devi tagliare i rami secchi, solo così ti sentirai veramente libero e potrai ricominciare da zero. Sul lavoro hai bisogno di maggiori garanzie.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cielo interessante per le coppie, non escludo che da qui ai prossimi mesi ci sia la volontà di mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città, i progetti che nascono adesso si riveleranno importanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore ultimamente sei piuttosto nervoso, il partner ti appare distante e questo ti turba. Sul lavoro favoriti i liberi professionisti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Con la Luna favorevole in amore quest’oggi ci sarà maggiore comprensione. Sul lavoro circondati di persone esperte che possono aiutarti a revisionare la tua carriera.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore oggi ci vuole prudenza, non fare passi azzardati. Attenzione ai pettegolezzi in ufficio, potrebbero minare l’ottenimento di una promozione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ci avviciniamo ad un periodo estremamente positivo, dopo settimane turbolente finalmente torna la serenità nei sentimenti. Sul lavoro hai bisogno di conferme ma qualcosa si sta muovendo.