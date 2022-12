Nuova caserma dei Carabinieri ad Agropoli, l’iter va avanti: ecco le novità

In attesa che si sblocchi l’iter che porterà all’avvio dei lavori per il commissariato di Polizia ad Agropoli novità arrivano per la realizzazione della nuova caserma della Compagnia Carabinieri di Agropoli.

Caserma dei carabinieri: le novità

Già nel 2020 l’amministrazione comunale annunciò l’avvio dell’iter approvando uno studio di fattibilità che prevedeva un costo complessivo di circa 5 milioni di euro. L’iter era in stato avanzato poiché si stabilirono anche patti e condizioni per la realizzazione della caserma dei carabinieri.

Intoppi, però, sorsero relativamente all’individuazione dell’area. Per questo, nel giugno scorso, tra i primi atti della nuova amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, vi fu proprio l’incarico di individuare una zona logisticamente idonea.

Una caserma comprensoriale

Tra le aree ipotizzate per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri vi è la località Mattine, una zona che avrebbe potuto conferire alla caserma quel ruolo comprensoriale che già oggi riveste, essendo un’area a poca distanza dai confini anche di Capaccio Paestum, Giungano, Ogliastro Cilento e Cicerale.

Il Comune ora ha confermato lo studio di fattibilità per 5 milioni di euro e ha avviato la procedura per gli espropri dei terreni e l’iter di acquisizione dei pareri.

La necessità di dotare gli uomini dell’Arma dei carabinieri di una nuova caserma nasce dal fatto che quella attuale, sita in via Angrisani, non è sufficiente per la locale compagnia. Inoltre “è dislocata in un’area privata e in una struttura ormai obsoleta che, sia dal punto di vista logistico che da quello della funzionalità degli spazi interni, non appare più adeguata”, evidenziano da palazzo di città. Di qui la decisione di realizzare una nuova struttura.