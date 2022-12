Conferenza dei sindaci del Distretto Sanitario 70: eletto il nuovo presidente

Il sindaco di Cuccaro Vetere, Aldo Luongo, è stato eletto presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario 70 dell’Asl Salerno. Le elezioni si sono tenute due giorni fa ad Agropoli.

Conferenza dei sindaci: ecco il nuovo presidente

La nomina di Luongo si è resa necessaria dopo le dimissioni presentate dal sindaco di Sessa Cilento Gerardo Botti che ha ricoperto l’incarico dal mese di febbraio ad ottobre.

Il professore Botti già Direttore Scientifico dell’Istituto Pascale di Napoli, aveva presentato le dimissioni da Sindaco di Sessa, poi ritirate e da presidente della Conferenza dei Sindaci. Nonostante diverse sollecitazioni arrivate dal territorio il primo cittadino ha deciso di lasciare ad altri l’incarico di presidente della Conferenza.

L’assemblea

Giovedì nell’assemblea che si è svolta ad Agropoli e stato eletto all’unanimità il sindaco di Cuccaro Vetere, già consigliere delegato. A partecipare all’assemblea, oltre ai sindaci dei 36 comuni del Distretto Sanitario, anche i rappresentanti dell’Asl, questi ultimi senza potere di voto.

Luongo si è detto onorato per il nuovo incarico e ha ringraziato per la nomina avvenuta all’unanimità. Il ruolo dei sindaci è di fondamentale importanza in una fase di riorganizzazione della sanità che certamente li dovrà vedere protagonisti.

C’è in gioco il futuro della sanità cilentana e gli amministratori dovranno concorrere per ridurre le problematiche e garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria in realtà che sono molto eterogenee. C’è l’ospedale di Vallo – Agropoli da rilanciare, occorre agire in maniera condivisa con i vertici dell’Asl di Salerno.