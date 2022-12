San Giovanni a Piro, concluso l’iter progettuale: 100mila euro per la videosorveglianza

Centomila euro per la videosorveglianza. Il Comune di San Giovanni a Piro ha approvato il progetto che garantirà l’installazione di nuove telecamere sul territorio.

L’Ente è pronto a beneficiare delle risorse del Ministero dell’Interno che di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze ha assegnato risorse ai comuni proprio per aumentare la sicurezza sul territorio.

Fondi dal Ministero per la videosorveglianza sul territorio

Tra i comuni che hanno partecipato al bando per l’accesso ai fondi e hanno ottenuto le risorse c’è anche San Giovanni a Piro. L’Ente guidato ora dal sindaco Ferdinando Palazzo ha ora concluso l’iter progettuale. La spesa di 100mila euro prevede l’impiego di 80mila euro di risorse statali e la parte restante, invece, rappresenta il cofinanziamento del Comune, per circa 19mila euro.

Le finalità

L’installazione di nuove telecamere, in aggiunta a quelle esistenti garantirà maggior sicurezza in una località che soprattutto nel periodo estivo vede accrescere notevolmente la popolazione, in particolare nell’area costiera.

La videosorveglianza, dunque, garantirà un ulteriore monitoraggio del territorio, delle vie di accesso e delle aree più sensibili al fine non solo di rappresentare un deterrente per la commissione di reati, ma anche per stanare abusi e comportamenti incivili.