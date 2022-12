Home/Attualità/ Ecco i contrassegni per i pazienti in dialisi: sosta più semplice all’ospedale di Eboli

Ecco i contrassegni per i pazienti in dialisi: sosta più semplice all’ospedale di Eboli Una iniziativa per facilitare la sosta e l'ingresso in ospedale delle persone che affrontano la dialisi