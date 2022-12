Eccellenza: l’Agropoli cala il tris sul campo del Buccino

Vittoria larga dell’U.S. Agropoli sul campo della penultima in classifica, il Buccino, risultato finale di 0-3 e distanze invariate dalla capolista San Marzano.

Buccino – Agropoli, la Partita

Spinge subito sull’acceleratore la squadra di mister Turco che al 15’ passa in vantaggio grazie al solito Arevalo, abile a sfruttare un calcio d’angolo di Natiello e trovare la zampata vincente che sblocca il risultato

(Nono goal in campionato di Arevalo sempre più capocannoniere del girone).

L’Agropoli controlla il risultato senza affanno e potrebbe addirittura raddoppiare sul finire del primo tempo, prima con Arevalo la cui conclusione termine di poco fuori, poi con Margiotta che al volo prova a sorprendere l’estremo difensore avversario ma senza successo. Si conclude così il primo tempo con il risultato di 0-1.

Il secondo tempo

La ripresa comincia come si era conclusa la prima frazione, con l’Agropoli in pieno controllo dell’incontro.

Il raddoppio dei delfini arriva al 62’ su un’errore difensivo in fase di impostazione del Buccino, abile Rekik a sfruttare la disattenzione e siglare la rete dello 0-2 che il risultato in cassaforte (secondo goal consecutivo per il gioiellino agropolese).

La partita prosegue con l’Agropoli che gestisce ritmi e possesso del pallone e alla fine arrotonda il risultato su calcio di punizione da posizione laterale, grazie al mancino di Padovano. È lo 0-3 finale.

Con questo risultato l’Agropoli lascia invariate le distanze dalla capolista San Marzano, ma allunga sulle dirette concorrenti in classifica, sfruttando i passi falsi di Scafatese e Ercolanese.