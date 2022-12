Torna il concerto di Capodanno in piazza a Salerno. Spunta il nome della band

Potrebbero essere i Negramaro ad allietare il Capodanno in piazza di Salerno. Il comune guidato dal sindaco Enzo Napoli, infatti, ha sciolto le riserve e inviato la sua proposta. Per l’ultimo dell’anno, quindi, nella città capoluogo si tornerebbe a far festa in piazza, cosa che è mancata negli ultimi anni a causa della pandemia e delle restrizioni imposte da De Luca.

Torna il concerto di Capodanno a Salerno

L’ultimo San Silvestro in piazza risale dunque all’epoca pre-covid e portò in piazza Amendola circa diecimila persone per assistere al concerto di Irene Grandi e i Negrita. Ora una nuova ipotesi, quella dei Negramaro. Ad offrire l’anticipazione è Il Mattino.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni. I fan della band potranno così assistere ad un concerto di Giuliano Sangiorgi e degli altri componenti del gruppo che erano già attesi in provincia lo scorso anno, al PalaSele. L’appuntamento venne però annullato.

I Negramaro

Gruppo originario della Puglia (il nome trae origine dal Negroamaro, un vitigno del Salento), è formato da sei componenti: oltre a Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, pianoforte), Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore). Ha all’attivo nove album di cui sette in studio.