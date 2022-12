Ecco la nuova Piazza Vittorio Veneto. Completato il restyling per il “Tondo” dei serresi

E’ stata riaperta al pubblico Piazza Vittorio Veneto a Serre. L’area, nota a tutti i serresi come il “Tondo” è stata riconsegnata ai cittadini in una veste tutta nuova.

Il restyling di piazza Vittorio Veneto

Dopo i lavori di ammodernamento, infatti, la piazza è stata dotata di una nuova e più efficiente illuminazione. I progettisti hanno aggiunto delle aiuole, sono stati effettuati degli interventi sugli scalini e sono stati terminati altri lavori utili a ridarle nuova luce.

In occasione delle imminenti festività natalizie, inoltre, vi sono state installate le luminarie a tema per renderla ancora più suggestiva.

Il commento

“Siamo felici di aver ridato ai cittadini il cosiddetto “Tondo”, uno spazio in cui la nostra comunità si ritrova per condividere momenti di socialità e spensieratezza”. Così il sindaco, Antonio Opramolla.

Piazza Vittorio Veneto è, da tempo, un luogo di ritrovo ed incontro tanto che ieri sera, sin dai primi minuti successivi alla riapertura, si è riempita di cittadini entusiasti.

La piazza per una comunità ha sempre avuto un ruolo fondamentale per l’economia di un paese o per la vita dei suoi abitanti. Nel corso dei secoli, ha assunto le più svariate funzioni: da quelle civiche a quelle religiose, da quelle commerciali a quelle popolari e piazza Vittorio Veneto a Serre non fa eccezione.