Dal Cilento a Miami: l’artista Catherine Guida espone negli USA

Dal Cilento a Miami, negli Stari Uniti d’America, per l’esposizione di una sua opera d’arte. La protagonista della vicenda è Catherine Guida una giovane studentessa originaria di Scario che grazie alla sua passione per l’arte è riuscita a sbarcare oltreoceano e a mostrare a tutti gli appassionati del settore la sue capacità artistiche.

Il racconto di Catherine Guida

“È nato tutto un po’ per gioco nel periodo del primo lockdown quando ci siamo ritrovati tutti chiusi in casa ed era necessario superare le avversità della vita – ha dichiarato Catherine Guida – È stato allora che ho iniziato a coltivare la mia vena artistica che mi ha portato importanti riconoscimenti”.

Milano, Palermo, Venezia e Salerno ma anche Doha Barcellona e Mosca, sono solo alcune delle città che la giovane studentessa dell’Accademia delle Belle arti di Napoli originaria del Golfo di Policastro è riuscita a raggiungere attraverso la sua arte.

La carriera dell’artista

Diversi anche i riconoscimenti che le sono stati attribuiti nel corso del tempo. Dal “Premio Creatività Palermo Artepò 2021” al “Premio Mercurio d’oro per le Arti Visive” fino ad arrivare al “Premio Art in the world 2022” ricevuto a Cesenatico. Un crescendo che le ha permesso di arrivare fino all’Aqua Art Gallery a Miami, attraverso la galleria d’arte di Venezia Mindness. Una passione che la giovane studentessa, del tutto autodidatta, continua a coltivare e a rappresentare nelle sue opere che ormai fanno il giro del mondo.

“È molto bello ma anche emozionante riuscire a trasmettere la mia arte – ha poi aggiunto Catherine Guida- Ma anche sapere di essere apprezzata da tutti coloro che mi seguono Tutto questo lo devo innanzitutto ai miei genitori. Sono stati loro i miei primi sostenitori. Mi hanno sempre sostenuta nelle mie scelte e incoraggiata nel mio cammino artistico “.