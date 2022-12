Alunni al freddo alla scuola “Marconi” di Albanella: le segnalazioni delle mamme

Si susseguono le segnalazioni delle mamme dei bambini che frequentano la scuola materna “Marconi” di Albanella. Pare che presso l’edificio non siano stati ancora accesi i riscaldamenti nonostante l’arrivo dei primi freddi.

Alunni al freddo, le segnalazioni dei genitori

I genitori dei piccoli alunni hanno fatto appello all’amministrazione comunale, retta dal sindaco Renato Josca e alla consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Antonella Maraio affinché il problema possa essere presto risolto.

Ad Albanella, in realtà, non è l’unico edificio scolastico ad essere, al momento, privo di riscaldamento, stando alle segnalazioni di alcuni genitori sembrerebbe che neanche presso le scuole medie i termosifoni siano stati accesi.

La causa dell’incresciosa situazione potrebbe essere attribuita ad alcuni lavori di manutenzione all’impianto di riscaldamento, lavori che si stanno protraendo più a lungo del previsto.

Gli altri casi

Nei giorni scorsi anche da Prignano Cilento si era levato un coro di proteste per il mancato funzionamento dei riscaldamenti. I genitori dei piccoli studenti del centro collinare hanno contestato la mancata sistemazione in tempi brevi dell’impianto, fermo a causa di un guasto. In altro comuni, come Agropoli, invece, i riscaldamenti entreranno in funzione soltanto tra qualche giorno. Una scelta votata al risparmio, considerato l’aumento dei costi dell’energia.