Una nuova sede dell’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti: sabato l’inaugurazione a Polla

È in programma per sabato 3 dicembre a Polla, il taglio del nastro per la nuova sede dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti situata presso il centro Sociale don Bosco.

Dopo l’inaugurazione, si terrà un incontro al quale prenderanno parte: Luigi Mea, Consigliere Provinciale UICI , Responsabile della Sezione; Massimo Loviso, Sindaco di Polla. Francesco Cavallone, Presidente Comunità Montana Vallo di Diano; Antonio Florio, Direttore Consorzio Sociale Vallo di Diano, Alburni e Tanagro S10 ; Raffaele Rosa, Presidente Sezione Provinciale UICI Salerno; Salvatore Sica, Docente Università degli Studi di Salerno; Corrado Matera, Consigliere Regionale e Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano.

A Polla sono stata anche inviate alcune iniziative nelle scuole, come per esempio il progetto «Letture al buio». I ragazzi e le ragazze delle terze medie dell’Istituto Omnicomprensivo statale di Polla hanno ascoltato al buio i brani letti in Braille dai soci dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno rappresentanza zonale di Polla.

Due le sessioni previste nella giornata di ieri, durante le quali, gli studenti senza vedere nulla, potranno calarsi nella narrazione e percepire le sensazioni e le modalità di ascolto dei non vedenti.

I bambini con l’iniziativa Letture al buio hanno potuto toccare con mano il mondo della vulnerabilità, e di fornire loro anche un messaggio di forza e coraggio.

Nel corso della giornata hanno portato i loro saluti la dirigente scolastica Sabrina Rega, la vicepreside Annalisa Di Gruccio, il sindaco di Polla Massimo Loviso, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Corleto. A fine evento, i bambini hanno avuto l’occasione di porre delle domande alle persone non vedenti.