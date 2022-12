Guasto sulla linea ferroviaria. Mattinata di disagi per chi viaggia in treno

La mattinata inizia all’insegna dei disagi per chi viaggia in treno. Dalle 7 di questa mattina, infatti, si segnalano ritardi, anche notevoli, al traffico ferroviario. RFI ha reso noto che i problemi sono derivati da un inconveniente tecnico alla linea in prossimità della stazione di Agropoli – Castellabate.

Disagi per chi viaggia in treno: i ritardi

Una situazione che sta determinando rallentamenti nei tempi di percorrenza dei convogli viaggiatori, inizialmente di 20 minuti ma che al momento raggiungono anche i 40 minuti. Rete Ferroviaria Italiana ha immediatamente inviato i propri tecnici per l’intervento necessario di manutenzione della linea.

I ritardi al momento interessano treni regionali e Intercity. Il guasto è comunque in via di risoluzione ma non sono stati comunicati i tempi necessari per il ripristino definitivo.

I precedenti

Già un mese fa si era registrato un disagi simile nei pressi della stazione di Agropoli – Castellabate. Il pronto intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana aveva evitato che i problemi si protraessero per un periodo più lungo.

Oggi alcuni pendolari che dovevano raggiungere scuola, università o luogo di lavoro, hanno comunque scelto di utilizzare mezzi alternativi per arrivare a destinazione per evitare di subire i disagi derivanti dai ritardi accumulati dai treni in transito.