Agropoli, guasto sulla linea ferroviaria: disagi per chi viaggia in treno

Nuovi disagi per chi viaggia in treno. Traffico rallentato questa mattina a causa di un guasto ai sistemi di gestione della circolazione registratosi intorno alle 9.30 ad Agropoli. Sul posto è stato necessario l’intervento dei tecnici di Rfi per consentire la ripresa regolare del traffico.

Guasto sulla linea ad Agropoli: i disagi

Ritardi per tutti i convogli in transito, fino a 30 minuti. A peggiorare la situazione un ulteriore guasto registratosi tra Paja a Mare e Scalea. Soltanto intorno alle 10.30 il traffico è tornato regolare ad Agropoli.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: 1 treno alta velocità con rallentamento di 20 minuti, 1 Intercity con rallentamento di 25 minuti e 1 regionale con 30 minuti.

Restano i problemi nell’area calabrese con ritardi fino a 20 minuti per i convogli che interessano anche l’area cilentana.

Non è la prima volta che si segnalano problemi sulla linea ferroviaria lungo la tratta tirrenica meridionale. Il pronto intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana ha evitato che i problemi si protraessero per un periodo più lungo. Alcuni pendolari hanno comunque scelto di utilizzare mezzi alternativi per raggiungere la loro destinazione.