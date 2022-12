Capaccio Biblioteca Erica, un incontro per parlare di ascolto attivo, di empatia e comunicazione nelle relazioni di aiuto

È in programma per sabato 3 dicembre 2022 alle 18.00, presso la biblioteca Erica di Capaccio Paestum, il convegno “La comunicazione nella relazione di aiuto”, rivolto a genitori, counselor, sociologi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, educatori, insegnanti, operatori del Terzo Settore, giornalisti.

Un incontro per discutere sulle strategie che riguardano la comunicazione nelle richieste d’aiuto

La manifestazione è organizzata dalla cooperativa Sociale Voloalto di Battipaglia, in collaborazione con la testata giornalistica Il Sole & le Nuvole, ed è patrocinato dalla Città di Capaccio Paestum, dal Comune di Roccadaspide, dalla Città di Battipaglia e dal Comune di Aquara.

Nel corso dell’incontro verranno prese in considerazione alcune strategie che riguardano una comunicazione più efficace nella relazione d’aiuto. In particolare si parlerà di “empatia” e di “ascolto attivo”. L’obiettivo è quello di promuovere, proprio attraverso l’ascolto attivo, la cooperazione invece del conflitto, il dialogo costruttivo e di non permettere ai pregiudizi di intervenire attivamente nella relazione d’aiuto.

Un ampio spazio sarà dedicato anche alle strategie che gli Enti del Terzo Settore potranno utilizzare per comunicare sia all’interno che all’esterno la propria mission ed i propri servizi.

La comunicazione è un tema di grande attualità non solo per le organizzazioni che operano nell’abito del sociale (enti del Terzo Settore, imprese, amministrazioni pubbliche), ma anche per le persone, che possono esprimere un grande potenziale di cambiamento anche come attori della comunicazione.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dell’Assessore al Welfare e Politiche Sociali del Comune di Capaccio Paestum, Mariarosaria Picariello, dalla Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, dal Sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano e dal Sindaco di Aquara, Antonio Marino.

Gli interventi principali, moderati dal giornalista Arturo Calabrese, sono affidati ad Angelo Coscia, Counselor, Scrittore e Homo Ludens; a Gabriela Bellissimo, Psicologa, Poetessa e Formatrice PNL; all’Attrice Biancarosa Di Ruocco e alla Presidente di Voloalto ed Editore de “Il Sole & le Nuvole”, Maria Carmela Morra.

Nel corso della serata si terranno anche le presentazioni della Compagnia teatrale composta da utenti psichiatrici “La Pazza Idea” e dell’ultimo numero della rivista cartacea “Il Sole & le Nuvole”.