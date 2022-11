Home/Attualità/ Luci a led e addobbi in strade e piazze: Capaccio indossa l’abito di Natale

Luci a led e addobbi in strade e piazze: Capaccio indossa l’abito di Natale Arrivano le luci di Natale in strade, piazze, chiese, parchi, caserme. In via Tavernelle un tunnel di luci. 3 gli alberi natalizi