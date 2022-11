De Luca: tutti con la mascherina o Natale a letto

“La mascherina la dovete mettere altrimenti Natale lo fate a letto“. Anatema che porta la firma di Vincenzo De Luca. Il presidente della regione Campania si è rivolto così agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Mascherine: il monito di De Luca

“Non fate i disinvolti, gli ottimisti: vi prego, quando ci sono momenti di assembramento indossatela. – ha aggiunto De Luca – Ho contato solo 6 persone, 6 ‘pellegrini’ che la indossano stamattina. Eppure c’è qualche segnale preoccupante che arriva dall’Estremo Oriente, dalla Cina, Quello che succede in Cina dopo un mese e mezzo arriva da noi. Speriamo di non incappare in qualche variante che può creare problemi” .

Le novità dal Ministero

Le parole di De Luca sulle mascherine arrivano nel momento in cui il ministro della Salute annuncia regole meno severe per la quarantena.

“Stiamo lavorando per fa sì che gli asintomatici possano dopo cinque giorni rientrare nelle loro attività. Su questo, a breve, presenteremo un disegno di legge”, ha detto.

Ma sulla gestione del covid restano diversità di vedute. In una scuola di Palermo, ad esempio, la dirigente ha disposto il divieto di ingresso a chi ha sintomi febbrili, l’igiene delle mani e la necessità di pulirsi il naso dopo uno starnuto con un fazzoletto di carta, nonché l’uso delle mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni che “sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19”.