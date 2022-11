Cinque metodi infallibili per eliminare i cattivi odori dalle mani

Facciamo un gioco. Cos’hanno in comune la banana, il limone e l’allume da cucina? sono tutti super rimedi per eliminare i cattivi odori dalle mani! In questo articoli ti forniremo alcuni consigli per avere le mani sempre profumate ed evitare odori nauseabondi, spesso fastidiosi, soprattutto quando si è a contatto con altre persone. In questi casi non c’è niente di peggio che avere le mani che puzzano.

Come eliminare i cattivi odori dalle mani

Iniziamo con alcune regole generali che valgono per le mani ma in generale per il corpo.

– lavarle spesso e bene, usando un sapone delicato;

– applicare una crema idratante dopo ogni lavaggio;

– massaggiarle ogni tanto con olio profumato.

La banana

La banana è un ottimo rimedio naturale per eliminare i cattivi odori dalle mani. Basta strofinarne la polpa sulla pelle per qualche minuto, quindi risciacquare bene con acqua tiepida. Ripetere questo trattamento ogni volta che si lavano le mani e la puzza, come per magia, sparirà.

Il limone: un altro metodo fai da te per le tue mani

Il limone è un altro frutto che può essere usato per eliminare i cattivi odori dalle mani. Basta prendere il succo e strofinarlo sulla pelle per qualche minuto. Una volta fatto questo risciacquare bene con acqua tiepida e il gioco è fatto. Attenzione: se hai ferite sulla palle il bruciore potrebbe essere insopportabile.

Il burro di karité

Il burro di karitè è un altro prodotto che può essere usato per eliminare inopportuni odori dalle tue mani. Il criterio è sempre lo stesso: bisogna strofinarne un po’ sulla pelle per qualche minuto, dopodiché risciacquare bene con acqua tiepida.

Succo di pompelmo

Il succo di pompelmo è un altro prodotto efficace per eliminare i cattivi odori dalle mani. Anche in questo caso basterà cospargerlo sul palmo e tra le dita e dopo risciacquare per eliminare i residui.

Scegli di lavare le mani con amido di mais per eliminare i cattivi odori

L’amido di mais è un altro prodotto efficace. Lava le mani strofinando con amido di mais, aiuterà a portare via la puzza. Un prodotto che ha una efficacia simile è il dentifrici.

A questo punto non ti resta che provare.