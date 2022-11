Ritorna dopo due anni di stop la «Festa dell’olio d’oliva», fermento ad Albanella

È in programma dal 2 al 4 dicembre ad Albanella, la 27esima edizione della Festa dell’olio d’oliva.

Le location saranno le suggestive piazze di San Matteo, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e Piazza Garibaldi. I visitatori avranno modo di scoprire il borgo antico, i caratteristici vicoli, i portali ottocenteschi in una atmosfera suggestiva.

Appuntamento ad Albanella dal 2 al 4 dicembre

Riscoprire i sapori di un tempo, i piatti sapientemente cucinati, che rimandano ad un territorio ricco di potenzialità e dove ancora oggi si respira la tradizione in tutte le sue suggestive sfumature. Non perdete l’appuntamento con il gusto, la tradizione, il divertimento e la riscoperta degli antichi sapori incastonati in location uniche e suggestive.

Ecco il programma dell’evento che ritorna dopo due anni di stop

Un ricco programma, che punta sulla tradizione enogastronomica e tanta musica Si parte venerdì 2 dicembre Alle 18.45, la cerimonia inaugurale e il taglio del nastro della manifestazione a Palazzo Spinelli. A dare il via sarà l’Accademia musicale Vincenzo Bellini, che presenta il club di majorettes “Le Ginestre di Altavilla Silentina”, accompagnate dalla banda musicale di Altavilla Silentina e Magliano.

Alle 19.30, si apre il percorso allietato dalla musica popolare itinerante, a cura di Dng di Ivano De Simone, presente per tutte e tre le serate, in compagnia degli Antiqua Giostra. Alle 22.30, in Piazza “Terra Mia” (Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto) esibizione di Manuel Scarpitta & FolkBand.

Si continua sabato 3 dicembre A Palazzo Spinelli, si terrà alle 17, un convegno dal titolo “L’olio non solo come alimento ma come farmaco nella società post-industriale”. Saranno presenti il sindaco di Albanella, Renato Josca, il presidente degli olivicoltori nazionale Unapol, Tommaso Loiodice. Relazionerà Vincenzo De Geo, docente presso l’Istituto di farmacologia dell’Università degli studi di Salerno.

Presenti anche altri esperti e relatori. Alle 19, presso il Museo delle Terre d’Italia, la cerimonia di investitura di cinque piccoli Cavalieri della Madre Terra con il professore Gaetano Ricco. Alle 22.30, in “Piazza Terra Mia”, si esibiranno i Soleado Pino Daniele Tribute Band. 4 dicembre serata di chiusura: apertura degli stand gastronomici anche a pranzo.

Si parte dalle 10.30 con i giochi di squadra per ragazzi e bambini a cura del gruppo scout Cngei di Eboli in Piazza Donna Cuncè ( Piazzile chiesa San Matteo). In serata, alle 22.30 in “Piazza Terra Mia”, esibizione musicale del cantante popolare Gigione. Tutte le sere saranno allietate dalla musiva live di Vincenzo Rocciolo, Ettore Vairo, Biagio Sgangarella e Gianfranco Fella.

Attenzione particolare anche per i più piccoli con il “Vicolo dei fanciulli” dedicato a loro con varie attrazioni. Inoltre gli alunni della scuola elementare e materna di Albanella realizzeranno delle decorazioni natalizie per l’allestimento di un albero di Natale ecologico utilizzando materiale di riciclo. Particolarmente suggestivo sarà il vicolo dedicato al compianto Pino Daniele con le sue musiche in filodiffusione, che accoglierà i visitatori. Anche le taverne e le piazze del paese saranno dedicate a lui e alle sue indimenticabili canzoni.

A Palazzo Albini sarà allestito uno spazio dedicato agli olivicoltori del territorio, che presenteranno i loro prodotti con degustazione. I visitatori potranno ammirare anche la mostra di presepi del maestro artigiano Arturo Quaglia allestita all’interno della chiesa di San Matteo.

Una varietà di cibi dal sapore della tradizione cilentana

Taverne e piatti in un percorso tra tradizione e musica Primi piatti: Spaghetti aglio e olio; lagane e ceci; mezzi paccheri e baccalà; cavatelli al sugo. Secondi e sfizi: pizza cilentana; caprese e ricotta di bufala; viccio fritto; patate fritte e contadine; cuoppo e calzoni fritti; cicoria e patate; sfriuonzolo; cuoppo misto di mare; patatee sricinate con peperone; caciocavallo impiccato; panino con il soffritto; viccio broccoli e salsiccia; polpette e melenzane mbuttunate. Dolci: zeppole dolci e zeppole con nutella; cannoli, scauratielli, zeppole cresciute vin brulé; castagnacci e struffoli; crostata all’olio di oliva e tiramisù.