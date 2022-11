Rimuovere le macchie d’olio sui tessuti: ecco un metodo infallibile

Quante volte ti sono capitate macchie d’olio sui tessuti che non sei riuscito a rimuovere? Magari hai macchiato il tuo vestito migliore e avrai subito pensato di doverlo buttare. Non hai tutti i torti. L’olio è uno dei maggiori nemici dei tessuti, in particolare quelli di cotone. Se viene lasciato a contatto con il tessuto per troppo tempo, può penetrare nella fibra e causare macchie indelebili. Fortunatamente, ci sono alcuni trucchi che puoi usare per eliminare queste macchie.

Rimuovere le macchie d’olio sui tessuti: come fare

Per cominciare, dovresti sempre agire rapidamente quando si verifica una macchia d’olio. Più tempo lasci la macchia, più difficile sarà rimuoverla in seguito. La prima cosa che puoi fare è prendere un panno pulito e asciutto e strofinarlo sulla macchia per assorbire l’olio in eccesso.

Se la macchia è ancora visibile, prova a usare un detergente liquido neutro per prenderla. Spruzza il detergente sulla macchia e strofina delicatamente con un panno pulito. Dovresti vedere che la macchia sta cominciando a scomparire.

Se la macchia è ancora resistente, prova ad usare un prodotto specifico per rimuovere le macchie d’olio. Si tratta di un prodotto chimico potente, quindi dovresti sempre testarlo su una piccola area del tessuto prima di utilizzarlo sull’intera macchia. Seguendo questi semplici consigli, dovresti essere in grado di rimuovere facilmente le macchie d’olio dai tuoi tessuti!

Quali rimedi usare per le macchie di olio?

I rimedi per rimuovere le macchie di olio dai tessuti possono comunque variare a seconda della gravità della macchia. Per macchie leggere, si può provare a usare un detergente liquido neutro o un prodotto specifico per rimuovere le macchie d’olio. Se la macchia è più resistente, si può provare a usare un prodotto chimico potente come l’acetone o il solvente.

I rimedi per le macchie di olio in commercio

I rimedi per le macchie di olio in commercio sono diversi e possono essere acquistati in base alla gravità della macchia. Faresti bene ad avere in casa un prodotto specifico perché come abbiamo detto la macchia d’olio va trattata subito.

Rimuovere le macchie d’olio al ristorante

Se sei al ristorante puoi chiedere al cameriere borotalco, farina o amido di mais. Spargila bene poi puoi provare a rimuovere la macchia d’olio con una spazzola specifica. Ricorda però che non hai finito: quando sei a casa metti il capo in ammollo in acqua e sapone per circa mezz’ora e poi fai un lavaggio a mano e risciaqua.

I rimedi della nonna

Tra i rimedi della nonna troviamo anche l’alcool a 90° In alcuni casi bastano poche gocce per far andare via le macchie. Anche il limone viene spesso utilizzato per rimuovere le macchie d’olio dai vestiti perché l’acido citrico ha proprietà sgrassanti.