Importante incontro con gli studenti di un Liceo di Teggiano per discutere del Museo della Diocesi

È in programma per giovedì 1° dicembre alle ore 16:00 presso l’Aula magna dell’Istituto Superiore «Pomponio Leto» di Teggiano, la presentazione del progetto «Storia e paesaggio: itinerari didattici nei Musei della Diocesi di Teggiano-Policastro».

Gli interventi in programma presso il Liceo Leto di Teggiano

Alla presentazione prenderanno parte, per i saluti istituzionali, il Dirigente dell’Istituto Maria D’Alessio, il sindaco di Teggiano Michele di Candia, il vice presidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, il consigliere Regionale Corrado Matera e il Vescovo della Diocesi Teggiano-Policastro, S.E. Mons Antonio De Luca.

Ci sarà, poi, un momento di condivisione con gli interventi del Direttore dei Musei storici-artistici della Diocesi, Marco Ambrogi e Mimì Menella, Dirigente Ufficio X dell’ambito territoriale di Salerno. Le conclusioni saranno affidate al Commissario del Parco Nazionale del Cilento, Diano, Alburni Tommaso Pellegrino. Modera il Direttore editoriale Rocco Colombo.

Le finalità dell’incontro

I Musei della diocesi di Teggiano-Policastro, nominalmente esemplificati nell’acronimo “Mutep”, costituiscono un prezioso strumento per l’interazione delle testimonianze del passato e del vissuto ecclesiale, per la crescita culturale e soprattutto spirituale del territorio diocesano; anche per questo le sedi sono distribuite tra le cittadine di Teggiano e di Policastro Bussentino (centri di diocesi), a ricalcare la geografia di un territorio ampio e diversificato storicamente e culturalmente.

Sarà un modo per coinvolgere i più giovani alla scoperta dell’immenso patrimonio che custodisce il Museo Diocesano di Teggiano-Policastro.