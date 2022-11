Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali. Convegno ad Eboli

Si continua a parlare di ambiente e di energia pulita e giovedì 1 dicembre, nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia, alle ore 18,30 è organizzato un convegno, patrocinato dalla Regione Campania, dall’Anci, da Confindustria, da Coldiretti e da Legambiente, ed organizzato dall’Assessorato all’Ambiente e alla Transizione Ecologica. Il titolo è: Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali.

Comunità Energetiche: confronto ad Eboli

Un confronto tra esperti del tema per comprendere i nuovi strumenti di risparmio e tutela dell’ambiente a disposizione della collettività.

Tra i relatori, dopo la relazione dell’Assessore Nadia La Brocca, Fulvio Scia, presidente di Sinergia srl, Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente, Francesca De Falco, dirigente Regione Campania Uod Energia, Green Economy e Bioeconomia, Daniela Lombardo, dirigente Regione Campania Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Francesco Morra responsabile Anci Campania per le Politiche Ambientali e Vito Busillo, presidente Coldiretti Salerno.

Concluderà i lavori il Sindaco Mario Conte.

Cosa sono le CER

Con il termine comunità di energia rinnovabile (CER; in inglese Renewable Energy Community, abbreviato REC), si indica un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Si tratta di una novità introdotta nel 2018 dall’Unione Europea a cui sempre più enti locali fanno riferimento in un’ottica di transizione ercologica.