Solidarietà dal Comune di Pollica: avviata dal sindaco Pisani una raccolta fondi per aiutare Castellabate

Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, lancia una raccolta fondi per aiutare il Comune di Castellabate dopo l’alluvione del 19 novembre che ha colpito, gravemente, il territorio cilentano.

Il messaggio del sindaco Stefano Pisani

«Compio gli anni, il tempo passa e ti accorgi che nessun giorno è banale ed è soprattutto ogni giorno necessario aiutare chi ne ha più bisogno– così fa sapere il primo cittadino attraverso la pagina ufficiale Facebook- se vi va lasciate una piccola donazione per gli amici di Castellabate che cercano di rialzarsi dal fano dell’alluvione» Un modo per essere vicini, concretamente, in un momento difficile di ripresa.

Le iniziative messe in campo per sostenere Castellabate

Dopo i primi momenti di sgomento, si è messa in atto una vera e propria macchina organizzativa per aiutare i Comuni del Cilento colpiti dall’alluvione e in particolare Castellabate.

Anche dalla Curia è partita infatti una lettera firmata dal Vicario Generale per la diocesi, don Francesco Pecoraro, e indirizzata ai sacerdoti affinché facciano il possibile per stare vicini a quanti hanno subito danni per il maltempo.

Il Vescovo ha chiesto di realizzare nelle comunità cilentane una raccolta fondi, un modo per esprimere solidarietà e offrire un aiuto concreto a coloro che sono in difficoltà per i danni che si sono verificati ad Agropoli e Castellabate a causa dell’alluvione.

Per le donazioni clicca qui