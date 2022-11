Pochi semplici metodi per riconoscere se le uova sono davvero fresche

Le uova sono un prodotto salutare, ma c’è qualcosa che non devi dimenticare: vanno mangiate fresche, ecco perché è importante saperle riconoscere.

Le uova contengono soprattutto proteine nobili, ma anche ferro, fosforo e calcio in buone quantità. Inoltre posseggono vitamina K2, importante per rafforzare le ossa, e le vitamine del gruppo B, tra cui soprattutto la vitamina B12 o cianocobalamina che è molto importante nel metabolismo di carboidrati, grassi e proteine. Infine nelle uova troviamo anche la vitamina D che svolge numerose azioni preventive nell’organismo.

Tutte queste qualità vengono meno se le uova non sono realmente fresche, ecco allora come imparare a riconoscere quando un uovo è realmente fresco.

Ecco i segni per riconoscere le uova fresche

Ci sono diversi segni che puoi cercare per riconoscere se le uova sono fresche. Ad esempio, il guscio dell’uovo dovrebbe essere liscio e non dovrebbe avere alcuna macchia. Inoltre, l’uovo dovrebbe essere brillante e il tuorlo avere colore giallo intenso. Se vuoi riconoscere davvero se le uova sono fresche, naturalmente, puoi anche controllare la data di scadenza sul confezionamento.

Il test dell’acqua

C’è poi un vecchio rimedio della nonna semplicissimo per riconoscere se le uova sono fresche. Basta avere a disposizione un bicchiere pieno d’acqua. l’uovo fresco si posa sul fondo e rimane verticale. Quello già vecchio si inclina, se non è più commestibile galleggia.

I tipi di uova

Le uova di gallina sono le più comuni, ma ci sono anche altri tipi di uova. Ad esempio, le uova di quaglia sono più piccole e hanno un guscio più sottile. Le uova di altri animali come le anatre e le oche hanno gusci ancora più sottili e possono essere di diverse forme e colori. Per tutte le uova valgono regole simili per riconoscere se sono o meno fresche.

Come conservare le uova

Se hai imparato a riconoscere se le uova sono fresche o meno, ora è importante capire anche come conservarle bene. Le uova vanno tenute in un luogo fresco e asciutto. Possono essere conservate in frigorifero per circa un mese. Se si desidera conservarle per più tempo, è possibile congelarle.

Se hai la possibilità, però, cerca sempre di consumare le uova all’istante. Così saranno più salutari e potrai beneficiare di tutte le loro qualità e soprattutto non correre rischi alimentari. Inoltre ricorda di metterle sempre in frigorifero. La refrigerazione è fondamentale: rallenta il diffondersi di eventuali salmonelle e impedisce la formazione di cariche microbiche elevate. Quindi il consumo e la conservazione delle uova sono elementi da non sottovalutare mai!