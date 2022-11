Oroscopo Paolo Fox 29 novembre. In amore fate chiarezza, opportunità di lavoro per un segno d’aria

Il mese di novembre è giunto quasi al termine, il weekend è ancora lontano, ma siete comunque curiosi di scoprire come andrà la vostra settimana attraverso le parole dell’astrologo più famoso d’Italia, Paolo Fox.

Come andrà in amore? E il lavoro? Chissà se ci saranno segni più fortunati e altri meno. A queste domande proveremo a rispondere con le previsioni del nostro Paolo Fox.

Oroscopo 29 novembre 2022

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore meglio fare chiarezza e dire quello che pensi. Sul lavoro, i miglioramenti ci sono, ma occhio alle spese per la casa: sono, forse, un po’ troppe!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore non tutto va come vorresti perché stai affrontando ogni situazione da solo. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni, ma da mercoledì tutto cambierà!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Venere è opposta, ma le situazioni, per chi vuole dei rapporti occasionali, non mancheranno. Sul lavoro, cerca di fare più attenzione e di capire chi hai di fronte!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore c’è un po’ di incertezza, questo ti rende agitato. Sul lavoro, la stabilità c’è, ma sei anche un po’ stanco e devi riposare!

Leone, Vergine, Bilancia

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è in opposizione, quindi in amore devi cercare di andare avanti: ti toccherà superare degli ostacoli. Sul lavoro, devi fare i conti con qualche problemino, ancora da risolvere!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore c’è un po’ di noia, non sai bene cosa fare. Sul lavoro, piccoli fastidi all’orizzonte, forse qualcosa non va come vorresti!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: L’amore non procede a gonfie vele, forse ti piace una persona troppo distante da te. E hai dei dubbi. Sul lavoro, occhio alle discussioni con i colleghi!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore ti manca un po’ la concentrazione, ma domani tutto andrà meglio. Sul lavoro, la situazione migliora: ora c’è meno caos nella tua vita!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Bene l’amore, ti toccherà lasciarti andare a belle emozioni. Sul lavoro, le novità non mancano: dovrai superare delle prove nell’anno che sta per arrivare!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Bene i nuovi incontri, giornata interessante per l’amore. Sul lavoro, entro la fine di dicembre arriveranno belle sorprese!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Hai voglia di lasciarti andare a belle emozioni. Sul lavoro, chiusa una porta si aprirà un portone!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Bene l’amore, stai lavorando molto sul tuo carattere. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni perché hai tante responsabilità!