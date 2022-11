Movida violenta a Salerno: due accoltellati, c’è anche un giovane originario del Cilento

Movida violenza a Salerno. È accaduto all’alba di ieri, domenica 27 novembre, davanti ad un bar sito nella zona del Parco Arbostella. Ad essere rimasti feriti due buttafuori. Uno di loro è originario del comune di Centola.

Movida violenta a Salerno, due accoltellati: il fatto

Immediatamente sul posto sono giunti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno e il personale medico del 118 a bordo di un’ambulanza. I feriti hanno 35 e 45 anni (il più giovane è cilentano). Sembrerebbe che due persone li abbiano avvicinati e quindi, forse a seguito di una lite per futili motivi, colpiti con dei fendenti.

I soccorsi

I sanitari hanno prestato le prime cure alle due persone rimaste accoltellate. Successivamente hanno provveduto al loro trasferimento presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il primo ha riportato lesioni da arma da taglio ad una gamba. Per l’altro uomo ferite più lievi a un braccio. Entrambi, comunque, non sono in gravi condizioni.

Movida violenta

Il caso dei due buttafuori accoltellati a Salerno riapre il dibattito sulla movida violenta a Salerno. Un tema affrontato anche dalla Prefettura che insieme alla Questura e ha stabilito un rafforzamento dei controlli sul territorio.