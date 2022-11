Grossa quercia cade e finisce sui cavi della rete telefonica: paura ad Albanella

Paura questa mattina in località Bosco di Albanella dove una grossa quercia è caduta finendo sui cavi della rete telefonica. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco di Agropoli che, giunti sul posto, hanno provveduto a liberare la carreggiata e a rimettere in sicurezza i fili.

Cade grossa quercia, l’intervento dei caschi rossi

Le operazioni sono state coordinate dal caposquadra Nunzio D’Amato. Nessun pericolo, fortunatamente, per i passanti, tuttavia, per la salvaguardia della pubblica incolumità la quercia, apparsa subito pericolante, è stata completamente rimossa.

L’episodio è avvenuto in un momento in cui non transitava nessuno altrimenti si sarebbe rischiata una tragedia.

I precedenti

Questo è soltanto l’ultimo intervento a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli in questi giorni, durante o a margine dell’ondata di maltempo. Il forte vento, in particolare, ha spezzato diversi alberi, anche di grossa stazza. Per fortuna come nel caso delle quercia caduta in località Bosco di Albanella, non si sono registrati feriti.