Come posizionare il letto? Ecco le regole per dormire bene

Dormire bene è fondamentale per la nostra salute. Avere un sonno tranquillo e rilassante è importante ma non sempre la notte riusciamo a dormire sonni tranquilli. Spesso ci giriamo e rigiriamo nel letto in attesa di addormentarci. Ma ti è mai venuto in mente che per dormire bene è importante anche come hai deciso di posizionare il letto?

Può sembrare strano ma è proprio così. Quando arredi casa fai attenzione a come predisponete la camera da letto. Da questo può dipendere anche quanto riuscirai a dormire ed eviterai di alzarti poco riposato e stanco la mattina.

Sono due i criteri di cui bisogna tenere conto: la posizione di porte e finestre e i punti cardinali.

Come posizionare il letto rispetto alla porta

Nell’essere umano l’istinto ha ancora un grosso valore. Pensa all’uomo delle caverne. Il suo giaciglio era posizionato in modo tale che non potessero arrivare pericoli capaci di cogliere di sorpresa. Questa regola è valida anche oggi.

Come posizionare il letto? Questa non è proprio la scelta ideale

Non bisogna mai dormire in una posizione troppo esposta. Ciò può essere un problema per il nostro inconscio. Dormire spalle alla porta o con l’ingresso laterale prossimo al nostro giaciglio, ad esempio, non è certo l’ideale. Il corpo, infatti, non sentendo la posizione sicura rilascia ormoni che ci tengono in allerta per un’eventuale difesa in caso di attacco. Di conseguenza rischiamo risvegli improvvisi o incubi notturno.

Scegli quindi di posizionare la porta frontalmente al letto o, se in posizione laterale, è giusto che l’ingresso sia più distante dal letto. Stessa regola vale anche per le finestre.

La porta è nella posizione ideale, ma le finestre dovrebbero essere sul lato opposto

I punti cardinali

Ma c’è anche un altro elemento che dovrai valutare. I punti cardinali. Se ne parla spesso, ma perché è importante portare con sé una bussola quando si deve posizionare il letto? La risposta è subito detta: tra il corpo umano e il campo magnetico terreste esiste una relazione importante e costante.

Ecco perché bisogna tenere in considerazione i punti cardinali quando si posiziona il letto. Ogni punto cardinale è influenzato da un pianeta.

L’orientamento con la testa a sud è dominato da Marte. Ci darà la carica per affrontare la giornata predisponendoci a prosperità e produttività. Se hai poca energia hai già trovato come dormire e svegliarti in ottima forma. Ad Est, invece, c’è il dominio del Sole. Questo orientamento ci aiuterà ad affronare le giornate con serenità.

Saturno influenza l’Ovest. Se il tuo problema è il sonno profondo, puoi posizionare il letto verso Ovest e il gioco è fatto. A nord, invece, è Mercurio il dominante. Dormendo in questa posizione favorisci il riposo.

Hai deciso come posizionare il letto? La regola è di seguire l’orientamento. Tuttavia fai anche molta attenzione a porte e finestre. Evita sempre una posizione “non sicura“.