Cilento: pasti gratuiti per i bambini ucraini

Pasti gratuiti per gli alunni ucraini accolti nelle scuole di Prignano Cilento e di Sapri; sono alcune tra le tante iniziative messe in campo dai comuni per sostenere la popolazione ucraina, che sta vivendo ancora oggi l’orrore della guerra.

Cittadini ucraini giunti nel Cilento: servizio mensa scolastica gratis a Sapri e Prignano Cilento

Il Comune di Prignano Cilento, guidato dal sindaco Michele Chirico, ha infatti disposto, che per i bambini ucraini frequentanti la scuola materna e le scuole dell’obbligo nel territorio comunale il pasto offerto dalla mensa scolastica sia gratis. L’iniziativa è estesa anche in favore dei bambini facenti parte di un nucleo familiare numeroso, e cioè famiglie con più di due figli tutti frequentanti la scuola materna e le scuole dell’obbligo comunali; per uno di loro il pasto offerto dalla mensa scolastica è gratuito.

Simile iniziativa anche a Sapri; l’Ente, con a capo il sindaco Antonio Gentile, ha deciso di concedere la fruizione dei Servizi di refezione e di trasporto scolastico a titolo gratuito alle Famiglie Profughe ucraine degli alunni minori iscritti presso gli Istituti comprensivi “Santa Croce” e “Dante Alighieri” di Sapri per il corrente anno scolastico 2022/2023.