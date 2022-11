Un Cineforum dedicato ai più giovani: opportunità di riflessione e confronto

Una iniziativa dedicata ai più giovani, quattro appuntamenti con il Cineforum che accompagneranno tutti nel mese di dicembre, fino a Natale. Ad organizzare gli appuntamenti i ragazzi dell’oratorio San Giovanni di Padula.

Un cineforum per i giovani di Padula: l’iniziativa

Coinvolti saranno i bambini e i ragazzi da 6 a 14 anni che potranno assistere a delle proiezioni presso i locali della Certosa di Padula.

Il Cineforum è una iniziativa anche culturale che vedrà la visione e la discussione di film. Pellicole accumunate dall’importante significato, capaci di offrire spunti di riflessione. Il cineforum vuole portare bambini e ragazzi a scoprire il mondo del cinema e della cultura.

Il primo appuntamento avrà luogo giovedì 1 dicembre nei locali della Certosa a Padula. Seguiranno anche altri appuntamenti, fino al 22 gennaio.

Il programma

Il primo appuntamento dedicato a bambini da 6 a 9 anni, vedrà la proiezione di Encanto, un lungometraggio Disney tra realismo, magia e musica.

Il 9 dicembre (per bambini e ragazzi da 10 a 14 anni) l’organizzazione ha previsto il film Wonder. Ancora un appuntamento per i più piccoli il 15 dicembre: alla Certosa c’è Inside Out. L’ultima proiezione del cineforum di Padula è prevista giovedì 22 dicembre: “Il diritto di contare”. Ancora una volta l’appuntamento è dedicato alla fascia di età da 10 a 14 anni.