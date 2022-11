Natale si avvicina. Scopriamo quali sono i migliori panettoni in Italia

Manca meno di un mese al Natale e ormai da giorni gli scaffali dei supermercati sono pieni di panettoni. Adorate questo dolce tipicamente natalizio? Allora continua a leggere questo articolo perché vogliamo svelarti quali sono i migliori panettoni in Italia.

Oggi il panettone è un simbolo del Natale e del made in Italy, apprezzato in ogni angolo del mondo. Nato nel nord Italia, oggi ci sono delle eccellenze anche al Meridione dove anche laboratori artigianali riescono a produrre delle vere e proprie squisitezze. Quelli che vogliamo provare ad analizzare, però, sono i panettoni commerciali dei grandi marchi che troviamo al supermercato.

La storia

Prima, però, un po’ di storia. Il panettone ha un’origine antica, quasi mitologica. Pare che, già prima dell’anno 1000, le famiglie milanesi si riunissero a Natale per mangiare un “pane grande”, offerto dal capofamiglia a tutti i compagni di tavola in segno di comunione.

Ma, secondo la leggenda, fu un fornaio milanese, il cui nome era Ulivo degli Atellani, a inventare un dolce a base di uova, miele, burro e uvetta, a conquistare il cuore di Adalgisa, la donna che amava. Altri sostengono che il nome panettone derivi da “el pan de Toni” in onore di un cuoco che, per deliziare, alcuni nobili milanesi che si riunivano per la cena di Natale, inventò questo dolce tradizionale utilizzando gli ingredienti della sua dispensa.

Storia e leggenda sono legate intorno al panettone, ma ciò che conta davvero è che, come molte icone del cibo italiano, anche questo è profondamente radicato nella cultura e nella tradizione del nostro affascinante Paese.

Quali sono i migliori panettoni d’Italia

A questo punto diamo un’occhiata ai 5 migliori panettoni da provare per un Natale davvero italiano.

Altroconsumo che ha messo sotto esame ben 12 marchi differenti basando l’analisi su tre fattori: valutazione olfattiva, visiva e tatto. Ci sono poi altri elementi che pure hanno incluenzato la classifica, come gli ingredienti.

L’elenco degli migliori panettoni emersi da questa classifica te lo sveliamo senza indicare la classifica definitiva (per ora).

Panettone Bauli

Realizzato seguendo la ricetta del fondatore Ruggero Bauli e mescolando sapientemente burro, uova fresche, uvetta mediterranea e canditi 100% italiani, il panettone Bauli è autentica eccellenza del bel Paese, per un dolcissimo Natale. Un dolce molto apprezzato anche all’estero. Viene esportato, infatti, nei Balcani, Regno Unito e Nord Europa.

Migliori panettoni d’Italia: il panettone Coop

Panettone Coop

Non sempre lo troviamo nei supermercati eppure il Panettone Coop è uno dei migliori d’Italia. È preparato secondo la ricetta tradizionale. La sua pasta soffice è arricchita da una pioggia di dolce frutta non candita. Essa garantisce un gusto fresco, goloso e delicato, rendendolo un’originale prelibatezza. Il panettone Coop nasce con una lavorazione di circa 40 ore, utilizzando lievito madre e uova fresche da galline allevate a terra”

Panettone Maina

Tradizione e genuinità si incontrano in questo panettone, preparato con ingredienti naturali e senza l’aggiunta di coloranti o conservanti. Un prodotto d’eccellenza, che si colloca ai primi posti nella speciale classifica dei migliori panettoni commerciali.

Panettone Motta

Un panettone con una lunga tradizione. Tutto iniziò quando Angelo Motta ebbe un’idea “rivoluzionaria”: fasciare delicatamente l’impasto per farlo lievitare verso l’alto. Così è nato il panettone con quella che è la tradizionale cupola dorata e scarpata. Tra i migliori panettoni d’Italia c’è anche Motta che si caratterizza per il soffice impasto preparato con lievito madre, una lunga lievitazione naturale di 30 ore e il perfetto equilibrio tra canditi e uvetta.

Panettone Galup

Un panettone che festeggia un secolo di vita, realizzato con solo latte fresco italiano, tuorli di uova fresche da galline allevate a terra. E poi: burro, zucchero, frutta candita di qualità certificata. Uva sultanina di primissima scelta. Il panettone con ingredienti genuini, lievito madre naturale nell’impasto risulta soffice, leggero e di straordinaria digeribilità, scelto da chi ama ritrovare il sapore autentico delle migliori materie prime e crede nel valore nutrizionale di un’antica ricetta artigianale.

La classifica dei migliori panettoni in Italia

Dopo queste prime ricostruzioni vediamo ora quali sono i migliori panettoni d’Italia.

Al primo posto, secondo AltroConsumo, c’è Maina. Attenzione perché a pari merito con 71 punti troviamo anche Vergani. Al secondo posto ecco Coop con 69 punti, segue Bauli con 68. A 65 punti Galupo, mentre chiude la top5 Motta con 63 punti.

Siete d’accordo con questa classifica? Preferite il panettone classico o quello artigianale? E secondo voi qual è il migliore?