Ceraso punta sul risparmio energetico: interventi su Municipio e impianto sportivo

Fondi ministeriali in arrivo per il Comune di Ceraso che li investirà per interventi di Efficientamento della Casa Comunale per mezzo di impianti fotovoltaici e dell’impianto sportivo di Ceraso capoluogo.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Aniello Crocamo, ha ottenuto risorse da parte del Ministero dell’Interno.

Fondi a Ceraso per il risparmio energetico

Il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno assegna ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica e al risparmio energetico, e sviluppo sostenibile.

Ceraso, pertanto, ha deciso di destinare l’intero contributo di complessivi € 100.000,00, per le annualità 2023 e 2024, per l’esecuzione dell’intervento di Efficientamento della Casa Comunale per mezzo di impianti fotovoltaici e dell’impianto sportivo di Ceraso capoluogo.

I contributi del Ministero

Gli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico: efficientamento energetico (sia della pubblica illuminazione che degli immobili o installazione di impianti da fonti rinnovabili) o sviluppo territoriale sostenibile (adeguamento di edifici pubblici e abbattimento di barriere).

Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali.