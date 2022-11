Strada del Mingardo danneggiata dalle onde: al via i lavori di sistemazione in tempi di record

Buone notizie per la viabilità nel basso Cilento. Hanno preso il via i lavori i lavori per il ripristino della strada del Mingardo. L’arteria era stata seriamente danneggiata nei giorni scorsi dall’azione del mare. Le forti mareggiate, infatti, avevano provocato un crollo di una porzione di carreggiata, tanto da imporre alla Provincia di Salerno e al Comune di Camerota di disporre il senso unico alternato.

Strada del Mingardo: al via i lavori

Immediatamente il primo cittadino, Mario Scarpitta, aveva chiesto l’intervento di Provincia e Regione che puntualmente è arrivato. Oggi, infatti, hanno preso il via le opere di somma urgenza di sistemazione del tratto danneggiato.

L’importanza della strada

La strada del Mingardo è una via di fondamentale importanza poiché consente di collegare Marina di Camerota con Palinuro e da qui alla Cilentana, principale arteria di collegamento verso l’area nord e sud del Cilento.

Più volte, purtroppo, questa strada ha subito le conseguenze dell’azione del mare, un problema dovuto anche all’erosione costiera che fa si che le onde costantemente arrivino a minacciare l’infrastruttura, danneggiandola e provocando dei crolli.

Nel 2018 un problema simile nel tratto che costeggia il Mingardo e la Cala del Cefalo a Marina di Camerota. Fu necessario circa un anno per completare la sistemazione.