Piove nell’Hospice di Sant’Arsenio e al Curto di Polla. La denuncia della Cisl Vallo di Diano

“Infiltrazioni di acqua piovana all’Hospice collocato al terzo piano dell’ex ospedale di Sant’Arsenio e anche al terzo piano dell’ospedale Luigi Curto di Polla”. A denunciarlo una nota della Cisl Fp Vallo di Diano a firma del Segretario Aziendale, Enza Cirigliano e dei delegati Rsu, Antonio Cervone, Giuseppe Procaccio e Gianfranco Climaco.

Infiltrazioni piovane: il punto

“Sopraggiunto l’autunno e con l’arrivo delle prime piogge, si sono registrate numerose infiltrazioni di acqua piovana, che hanno interessato il terzo piano del Presidio Ospedaliero di Polla nonché dell’Hospice situato a Sant’Arsenio, si legge nella nota.”

Preme evidenziare che tali eventi, non certo isolati, si manifestano usualmente ogniqualvolta si verifica una precipitazione abbondante. Nello specifico, parliamo di danni negli spazi antistanti il Blocco Operatorio al controsoffitto, che inumidendosi si sbriciola e si stacca dal soffitto creando situazioni di pericolo per il personale, utenti e visitatori.

In aggiunta, presso l’Hospice di Sant’Arsenio le infiltrazioni riguardano anche le stanze dei degenti con grave pericolo per il personale ed i pazienti. Eppure, sottolineano i sindacalisti, la Direzione Medica di Presidio non è intervenuta sulla materia, nel mentre dovrebbe sapere che in circostanze di somma urgenza si può disporre a seguito di sopralluogo e della redazione del verbale, di immediata esecuzione dei lavori o quantomeno di rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

La Cisl Fp Vallo di Diano chiede che si intervenga affinchè si risolvano “ fattivamente le problematiche segnalate al fine di eliminare le situazioni di pericolo per l’utenza e per i lavoratori tutti e che interferiscono con le normali attività cliniche/assistenziali”.