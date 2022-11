Pioppi, a dicembre riparte il teatro alla Sala Keys. Ecco il cartellone degli spettacoli in programma

Riparte il gran teatro alla Sala Keys di Pioppi, un cartellone ricco di eventi, capaci di appassionare gli amanti del teatro, con autori e interpreti presenti nelle programmazioni nazionali.

Il cartellone, ideato dal direttore artistico Girolamo Marzano, offre una riflessione sul teatro con uno sguardo colto e profondo.

Ecco gli appuntamenti in programma

Dopo la Di Polito si continua con un interprete di gran classe come Giuseppe Pambieri che venerdì 2 dicembre alle 19.00 e il 3 dicembre alle 9.15, presenta IL FINTO GIACOMO – CENTOMILA, UNO E NESSUNO con la regia di Giuseppe Argirò.

Scopriremo un Leopardi inedito, un genio precocissimo, un adolescente inquieto, un’amante appassionato, un uomo che ha il coraggio di guardare la realtà e accettare la verità del dolore senza compromessi e facili giustificazioni.

Giovedì 8 dicembre 2022 Alessia Franchin, Beatrice Gregorini, Tiziana Scrocca sono le protagoniste di un lavoro liberamente tratto da Anton Cechov, con le storie parallele di tre donne, TRE SORELLE TRE, di Mario Moretti con le musiche Antonio Di Pofi e la regia di Claudio Boccaccini in cui emerge una scrittura ricchissima di spunti musicali, di canzonette popolari, di interiezioni ritmiche, di motivi poetici canori e filastrocche.

Venerdì 9 dicembre Barbara Chiesa, regista e interprete, presenta un testo della grande Virginia Woolf LA CONFERENZA. Una sorta di flusso di coscienza, che si sostituisce all’azione drammatica e ci porta nei tortuosi percorsi del ragionare. Barbara Chiesa ci condurrà nell’anima di Virginia Woolf: la voce è il miglior strumento di conoscenza dello spirito.

Gli appuntamenti di questo intenso mese continuano sabato 10 dicembre con ERRORI, uno spettacolo che porta il pubblico in America Latina grazie a Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortazar e Edoardo Galeano, narrando storie di vita e di solitudine, di amore e di follia.

La voce narrante di Rosalba Di Girolamo, talento vero che ha lavorato anche con Renato Carpentieri e Maurizio de Giovanni e le musiche suonate da Federica Ottombrino, cantautrice e musicista napoletana (chitarra – fisarmonica – canti), delizieranno il pubblico con un viaggio oltreoceano fatto di musica e parole.

Domenica 11 dicembre assisteremo a un’opera con Edoardo Siravo e Silvia Siravo, SIGNIFICAR MANGIANDO Quando il cibo diventa teatro un testo intrigante poiché mangiare non significa solo appagare la sensazione di fame ma è anche convivio. Grandi opere della letteratura sono intrise di momenti conviviali, di ricette, di cibo perché ciò che ha a che vedere con il cibo ha a che vedere con la vita.

Giovedì 15 dicembre STEFANIA VENTURA presenta LE DONNE DEL COMMENDATORE Scritto e diretto da Stefania Ventura. Nel testo teatrale si focalizzano i personaggi femminili dei copioni scritti da Eduardo Scarpetta nei primi del ‘900 fino ad arrivare alle donne degli anni 40/50 dei Fratelli De Filippo. Da Scarpetta ai fratelli De Filippo, gli autori osservano le dinamiche psicologiche che muovono l’agire e l’essere delle donne nel mondo contemporaneo.

Venerdì 16 dicembre Rosalba Di Girolamo AMADO MIO: OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI

A cura di Rosalba Di Girolamo. Amado mio, preceduto da Atti impuri, è un libro postumo di Pasolini pubblicato per la prima volta nel 1982 e costituito da due racconti inediti giovanili, in gran parte autobiografici.

Sabato 17 dicembre la brava Martina Gatto presenta CIOCCOLATO ALL’ARANCIA di Martina Gatto, regia di Dafne Rubini. La Gatto mette in scena quei momenti nella vita in cui tutto ciò che abbiamo attorno sembra cambiare improvvisamente. È come se un terremoto aprisse una voragine. Gli interrogativi prendono il sopravvento e si mette tutto in discussione.

Domenica 18 dicembre Francesca Bianco e Eleonora Tosto portano in scena FRIDA KAHLO con

Matteo Bottini alla chitarra e i video di Caterina Botti, regia Carlo Emilio Lerici. Se è certo che la storia d’amore tra Frida e Diego è stata intensa e passionale, altrettanto intenso è stato l’amore e profonda l’amicizia

che ha legato Frida Kahlo alla mitica cantante messicana Chavela Vargas. Da qui parte un immaginario racconto/dialogo tra Frida Kahlo e Chavela Vargas, in un viaggio poetico e visionario che, intrecciando musica e teatro, conduce nella vita di due delle figure più carismatiche della cultura messicana. Martedì 20 dicembre assisteremo a IL SAGGIO PROPOSITO di Girolamo Marzano.

Giovedì 22 dicembre, scritto e diretto da Girolamo Marzano, andrà in scena DUE DONNE. Venerdì 23 dicembre 2022 Olimpia Alvino in ANNA CAPPELLI di Annibale Ruccello, presenta una commedia a più personaggi tutti visibili, non solo grazie ad una performance convincente, ma anche per merito di una tecnica drammaturgica capace di materializzare l’assenza.

Un crudo e implacabile spaccato dell’Italia di provincia dominata dalla sovrastruttura di una morale cattolica che Ruccello ha sempre stigmatizzato.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 19.00 il costo del biglietto e di 10 euro. Info 333 7287832