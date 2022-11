Maltempo nel Vallo di Diano, Regione assicura interventi

«Interventi immediati per il ripristino delle opere e per la messa in sicurezza dei territori che hanno subito, a causa dei recenti eventi alluvionali, notevoli danni e versano in situazione di pericolo». Lo ha stabilito il Consiglio Regionale su proposta del consigliere Corrado Matera.

Maltempo nel Vallo di Diano: le iniziative della Regione

«Per la sicurezza del Fiume Tanagro – sottolinea Matera – la Regione Campania ha approvato un progetto per lavori strutturali (presentato dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano-Tanagro) per circa 12 milioni di euro. Per i primi 6 milioni di eurosi è in attesa del decreto di trasferimento dei fondi alla Regione Campania da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, per far partire la gara di appalto».

A questo consistente finanziamento si aggiunge un altro provvedimento, altrettanto importante. «La Regione Campania – spiega il Consigliere Regionale del Vallo di Diano – ha affidato 3,5 milioni di euro a SMA Campania che, di concerto con il Consorzio di Bonifica, dovrà provvedere allo svuotamento delle vasche di Polla, Cappuccini e Mesole e ai lavori di manutenzione straordinaria».

Le richieste al vicepresidente Bonavitacola

Nell’ambito di un incontro con il vicepresidente e Assessore all’Ambiente On. Fulvio Bonavitacola, il consigliere Matera ha chiesto di intervenire e velocizzare le procedure

“Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca e l’On. Fulvio Bonavitacola per la disponibilità resa -conclude Matera- e rinnovo i sentimenti di solidarietà e vicinanza alle famiglie e ai cittadini che hanno vissuto momenti di terrore e preoccupazione, e che hanno subito danni a seguito dell’alluvione”.