C’è il maltempo: torna l’allerta meteo in Campania per le prossime 24 ore

Dalla Protezione Civile della Regione Campania un nuovo avviso di allerta meteo. Previste piogge e temporali. I fenomeni saranno associati a vento forte e mare molto agitato. Il provvedimento è valido a partire dalle 21 di oggi, venerdì 25 novembre e fino alle 21 di domani, sabato 26 novembre sull’intero territorio regionale.

Allerta meteo: la situazione

L’allerta per rischio idrogeologico è di livello:

Arancione sulle zone 1, 2,3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini)

sulle zone 1, 2,3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) Gialla sul resto della regione.

Su tutta la regione vige anche una allerta per venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

Le previsioni

Le previsioni prevedono precipitazioni sparse o diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. A partire dal pomeriggio di domani, sabato 26 novembre, sono previsti su tutto il territorio regionale anche venti forti nord-orientali, con locali raffiche. Il mare si presenterà agitato o molto agitato.

I temporali, anche di forte intensità, daranno luogo a un rischio idrogeologico, anche diffuso. Possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

L’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania richiama i Sindaci alla massima attenzione. «Si ricorda di attivare i Centri operativi comunali, di attuare tutte le norme previste dai piani di Protezione civile e adottare le dovute misure di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini anche in considerazione delle precipitazioni dei giorni scorsi e della saturazione dei suoli», si legge in una nota.

Di qui l’invito agli amministratori: «Si invitano le autorità competenti a controllare altresì la corretta tenuta del verde pubblico, nonché delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione ai successivi avvisi diramati dalla Sala operativa regionale».