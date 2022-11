Che weekend sarà? Torna il maltempo: in arrivo temporali e forti venti

Passata la fase di forte maltempo registrata nei giorni scorsi, il Cilento e in generale le regioni meridionali hanno potuto usufruire di 48 ore di stabilità, durante le quali è stato necessario anche intervenire per riparare i danni arrecati da pioggia, vento e mareggiate. La situazione, però, è destinata presto a cambiare perché torna il maltempo.

Torna il maltempo: cosa è previsto nel weekend

Con l’arrivo del weekend, però, è in arrivo una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Già oggi (venerdì 25 novembre) assisteremo ai primi annuvolamenti, ma le piogge giungeranno sul territorio nella giornata di sabato e domenica, quando sono possibili rovesci e temporali anche di forte intensità con rinforzo dei venti e mare in burrasca. Torna il maltempo, insomma, anche se la situazione dovrebbe essere meno critica dei giorni scorsi.

Le previsioni meteo

Venerdì 25 novembre previste nubi sparse e schiarite fino al pomeriggio. In serata aumenta la nuvolosità, in particolare lungo le aree costiere. Mare da mosso a molto mosso, venti deboli, temperature tra i 13 e i 16 gradi.

Il vortice depressionario di matrice afro-mediterranea porterà temporali già nella giornata di sabato 26 novembre. Venti in rinforzo con raffiche di grecale che potranno arrivare anche a 70-90 chilometri orari. Mari in burrasca e temperature tra i 12 e 13 gradi. Torna il maltempo, dunque, che caratterizzerà l’intera giornata.

Domenica 27 novembre potrebbe esserci un primo miglioramento. Sul Cilento e le aree interne avremo ancora residui fenomeni, in esaurimento nel corso della giornata. Venti ancora forti di grecale e temperature in ulteriore calo.

La nuova settimana si aprirà all’insegna del bel tempo ma sarà una settimana tutt’altro che stabile.

Il calendario lunare

Per chi segue il calendario lunare questo weekend è il periodo giusto per la cura della pelle, massaggi rigeneranti, tinta e lavaggio dei capelli. Non sarà invece un buon momento per tagliarli.

Per chi ama orto e giardinaggio è il periodo utile per la raccolta della frutta e preparare conserve.