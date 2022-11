Alluvione ad Agropoli e Castellabate, Diocesi promuove raccolta fondi

Anche il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, monsignor Ciro Miniero, ha fatto sentire la sua vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi, in particolare di Agropoli e Castellabate.

Alluvione ad Agropoli e Castellabate: la lettera della Diocesi

Dalla Curia è partita infatti una lettera firmata dal Vicario Generale per la diocesi, don Francesco Pecoraro, e indirizzata ai sacerdoti affinché facciano il possibile per stare vicini a quanti hanno subito danni per il maltempo.

Nella nota si precisa che il Vescovo ha chiesto di realizzare nelle comunità cilentane una raccolta fondi, un modo per esprimere solidarietà e offrire un aiuto concreto a coloro che sono in difficoltà per i danni che si sono verificati ad Agropoli e Castellabate a causa dell’alluvione

«Le offerte che raccoglierete – si legge nella missiva – dovranno essere trasmesse all’Economo della Diocesi. Tramite i rispettivi parroci saranno poi devolute a coloro che hanno subito i danni».

Le iniziative

Quella avviata dalla Diocesi è soltanto una delle iniziative promosse sul territorio per far sentire la solidarietà della comunità alle popolazioni colpite dall’alluvione. Nei giorni scorsi anche a Castellabate è stata avviata una raccolta fondi. Un modo per garantire i necessari aiuti a quelle famiglie che hanno subito danni ingenti a causa del maltempo.