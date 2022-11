“Un Manifesto del Partito Democratico per il progresso del Vallo di Diano: ecco l’iniziativa

Il Partito Democratico si riorganizza anche sui territori periferici e propone un manifesto per il progresso del Vallo di Diano.

In vista della nuova stagione congressuale che porterà alla elezione della nuova dirigenza dei Dem, il circolo Pd di Sala Consilina ha ritenuto opportuno indire un incontro pubblico di tutti i soggetti che operano e si prodigano per il territorio anche per conto e per nome del Partito.

Manifesto del Partito Democratico: l’iniziativa

«Le problematiche e le opportunità, che si devono affrontare in questo momento storico, necessitano di un confronto franco, per far sì che le esigenze del territorio siano discusse e portate all’attenzione degli organi decisionali, per avere risposte e per non subire ulteriori depotenziamento dei servizi», osserva la Coordinatrice del Circolo, Domenica Ferrari.

L’appuntamento

Sabato 3 dicembre, alle ore 10,30 presso l’auditorium dei Cappuccini di Sala Consilina, si terrà l’appuntamento aperto a tutti. Sarà questa l’occasione poter redigere un Manifesto del Partito Democratico per il progresso del Vallo di Diano.

L’invito a partecipare è stato indirizzato alle autorità comunali, provinciali e regionali, agli amministratori locali, ai vertici del partito e ai simpatizzanti valdianesi. Importante sarà verificare anche la partecipazione all’iniziativa e quanto entusiasmo troveranno i dem sul territorio.