Terza rata Tari, ecco cosa ha deciso la giunta dopo i danni provocati dal maltempo

Una buona notizia per i contribuenti agropolesi. Questa mattina, infatti, la giunta municipale ha approvato la proroga del pagamento della terza rata Tari (Tassa sui rifiuti) 2022. Attualmente la scadenza è fissata per il 10 dicembre 2022. In seguito al provvedimento dell’esecutivo potrà essere versata entro il 31 marzo 2023, senza interessi e sanzioni.

“Un provvedimento che interessa tutti e vuole essere una dimostrazione di vicinanza dell’Amministrazione comunale ai cittadini tutti, dopo i danni e i disagi subiti dalla nostra città a causa degli eccezionali eventi atmosferici del 19 e del 22 novembre scorsi” è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.

Maltempo: la situazione ad Agropoli

Sul territorio, intanto, si continuano a contare i danni. Molti i residenti che tutt’oggi, a quasi una settimana dalla forte ondata di maltempo, hanno registrato problemi. Criticità anche tra i titolari di attività, dai negozi ai ristoranti, tutti hanno registrato danni. Il comune ha annunciato di aver avviato l’iter per il riconoscimento dello stato di calamità naturale che la Regione è pronta a supportare.

Sarà poi il governo a dover approvare definitivamente la richiesta e a stanziare le risorse per l’ente pubblico, le famiglie e gli imprenditori. Intanto un piccolo aiuto arriva dal comune con le novità introdotte per la terza rata Tari.