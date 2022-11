Cade da un albero, ferito gravemente un 27enne. È successo nel pomeriggio a Casalbuono

Cade da un albero e si ferisce gravemente. Tempestivi i soccorsi, nonostante l’incidente fosse avvenuto in una zone di montagna, non raggiungibile agevolmente.

Cade da un albero la dinamica

Un giovane di 27 anni, di origini straniere, è rimasto vittima di un incidente in montagna a Casalbuono. Il ragazzo, infatti, stava tagliando un albero quando è caduto. Alcuni presenti hanno fatto immediatamente scattare l’allarme.

I soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri. Il ferito è stato trasportato in una zona meno impervia grazie al personale del 118 di Padula e Sant’Arsenio. Qui prelevato da un elicottero è stato trasportato poi all’ospedale di Salerno.

Le condizioni

Il ferito è in gravi condizioni ma sembra non versi in pericolo di vita. Ha riportato diverse ferite su più parti del corpo, provocate dal violento impatto con il suolo dopo esser caduto dall’albero.

Da comprendere la dinamica dell’accaduto. La presenza dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina serve proprio ad accertare come sia avvenuto l’incidente e se nel momento in cui avvenuto fossero rispettate tutte le condizioni di sicurezza.

Purtroppo episodi simili nelle campagne o in montagna non sono nuovi. Incidenti tra boscaioli o agricoltori accadono spesso e talvolta hanno anche esiti drammatici.