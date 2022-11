Stufa a gas a fuoco. Donna salvata dai carabinieri

Stufa a gas a fuoco. Provvidenziale intervento di salvataggio dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, insieme a quelli della stazione di Baronissi. Gli uomini dell’Arma, nel pomeriggio di ieri, hanno salvato la vita ad una donna dall’incendio della sua abitazione

Stufa a gas a fuoco: il caso

Nello specifico il fuoco sembra si fosse originato da una bombola del gas. I Carabinieri, allertati da una chiamata inviata al 112 da parte di una vicina di casa che aveva visto fuoriuscire il fuoco dall’appartamento, hanno tempestivamente raggiunto il posto.

Giunti nella via dove è ubicato l’appartamento sono entrati all’interno e sono riusciti a contenere le fiamme e a chiudere la valvola di sicurezza della bombola della stufa a gas. La stessa è stata poi spostata sul balcone. Nel contempo messa in salvo la proprietaria dell’appartamento.

In questo modo i militari hanno scongiurato un più grave pericolo per persone o cose e hanno contenuto il fuoco.

I soccorsi

Poi sono intervenuti i vigili del fuoco per completare lo spegnimento dell’incendio e mettere in sicurezza l’immobile. La donna, rimasta ferita, è stata medicata dai sanitari del 118, per fortuna ha riportato soltanto una scottatura alla mano. Per lei la vicenda avrebbe potuto avere un epilogo diverso.