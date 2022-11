Sofia Giaele de Donà: tutto quello che c’è da sapere sulla concorrente del Grande Fratello Vip 2022 – 2023

Sofia Giaele de Donà è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP che più sta appassionando i telespettatori. Ha già fatto parlare di sé per il suo carattere forte e la sua personalità decisa. Sarà interessante vedere come si continuerà a comportartisi nella Casa e se riuscirà a imporsi nei confronti degli altri concorrenti. Fin ora il pubblico la sta premiando e si sta facendo conoscere per il suo temperamento vivace e sbarazzino.

Chi è Sofia Giaele de Donà

Sofia è nata a Conegliano Veneto (Treviso) il 13 ottobre 1988. Dopo gli studi ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della moda, iniziando a sfilare da giovanissima. Sofia Giaele De Donà è molto attiva sui social media e ama condividere la sua vita con i suoi follower. Su Instagram vanta oltre centomila followers.

Influencer ma anche imprenditrice. Ad inizio 2021 ha infatti lanciato un suo brand (SGDD BRAND) e successivamente un secondo marchio che si occupa soltanto di vestiti per donne musulmane.

Televisione

Il Grande Fratello Vip non è la prima partecipazione di Sofia Giaele De Donà a programmi tv. Esordisce infatti partecipando al docu-reality di Discovery + “Ti spedisco in convento”. Nei mesi scorsi la chiamata di Alfonso Signorini in tv per entrare nella casa dove è tra i concorrenti più quotati per la vittoria finale.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Sofia Giaele de Donà? Abbiamo appreso che è sposata con un ricco americano. Con lui trascorrerebbe parte del suo tempo proprio negli Stati Uniti. Prima della partecipazione al Grande Fratello Vip si sapeva poco della sua vita sentimentale, anche se a chi la segue sui social non è sfuggida la presenza su Instagram di foto e video del suo matrimonio da sogno a Tulum in Messico.

A quanto si apprende la gieffina prima di entrare nella casa ha cancellato le foto del matrimonio dal suo profilo. Tuttavia sono rimaste quelle che la ritraggono il giorno dopo i festeggiamenti in Messico, circondata da rose rosse sul letto. E, a fugare ogni dubbio, quelle con il padre che l’accompagna all’altare.