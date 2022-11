L’oroscopo di Paolo Fox per domani 24 novembre. Bilancia e Pesci, occasioni in arrivo

Le previsioni di Paolo Fox per giovedì 24 novembre. Prosegue l’appuntamento con le stelle. Il weekend, pian pianino si avvicina, cosa avranno in serbo per noi gli astri?

Oroscopo 24 novembre 2022:

Ariete

Sei un po’ stanco, vittima di un raffreddore o di qualche malessere. Attento a non riversare nelle tue condizioni fisiche ogni problema anche di altro carattere. Importante e che cerchi di reagire non è il momento di abbattersi.

Toro

Quella di domani è un giornata decisamente importante potresti prendere qualche decisione che potrebbe cambiare i primi mesi del 2022. Sul lavoro le cose potrebbero andare finalmente per il verso giusto.

Gemelli

E’ molto importante ricordare che tutti quelli che sono rimasti fermi al palo e che non hanno avuto occasioni di lavoro o che due anni fa hanno avuto un calo economico che ancora pesa, avranno finalmente l’occasione per rilanciarsi.

Cancro

Paolo Fox segnala che puoi avere già allontanato qualcuno, attenzione però queste sono scelte importanti e le tue azioni vanno ponderate. Bene il lavoro in particolare se hai un’attività in proprio.

Leone

Devi fare una scelta che non ti piace per nulla ma è importante farla adesso così da poter gestire al meglio il tuo futuro e accogliere bene il 2022 che sta per arrivare.

Vergine

Quello di domani per te è un oroscopo buono per i sentimenti in senso più ampio. Hai voglia di stare con gli altri di condividere esperienze ed emozioni.

Bilancia

Paolo Fox specifica che ci sarà da discutere in coppia, anche benevolmente soprattutto se ci sono progetti importanti in ballo che potrebbero cambiare il vostro futuro prossimo.

Scorpione

La Luna entra nel tuo segno. Da ora possono accadere cose molto interessanti sia in campo sentimentale che professionale.

Sagittario

Ti trovi in una condizione di forza. Quelli che vogliono vivere emozioni intense e che difficilmente dimenticheranno possono approfittare di questa domenica che si preannunzia ricca di soddisfazioni.

Capricorno

È un giorno particolare perchè va tutto bene solo se non sollevi polveroni. Non farti prendere dal nervosismo questo condizionerebbe negativamente la tua giornata senza portarti alcun beneficio.

Acquario

E’un’altra giornata importante per i sentimenti. Di solito sei sempre molto controverso nei rapporti con le persone che ti stanno vicino ma è giunto il momento di essere chiari e sei proprio tu il primo a volerlo.

Pesci

Il tuo quadro astrale è decisamente favorevole e le stelle riescono a darti una grande spinta nei rapporti con gli altri. Esci, condividi e divertiti.